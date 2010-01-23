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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Кубок Франции
Компьень VS Ланс
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Компьень - Ланс: 23 января 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Компьень
0:1
Компьень - Ланс: 23 января 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Ланс
Ланс
Кубок Франции, 1/32 финала
Кубок Франции,
1/32 финала
Франция
23 янв. 2010, 19:45 МСК
23.01.2010, 19:45 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Ланс
мин
16
Лека
Жан-Луис Лека
21
Айдара
Массадио Айдара
24
Гради
Жонатан Гради
14
Медина
Факундо Медина
4
Баде
Луак Баде
11
Клосс
Жонатан Клосс
18
Каюзак
Янник Каюзак
28
Дукур
Шейк Дукур
8
Фофана
Секо Фофана
10
Какута
Гаэль Какута
23
Банза
Симон Банза
Запасные
1
Фариньес
Вуйлькер Фариньес
-
13
Мишелен
Клеман Мишелен
-
15
Фортеш
Стивен Фортеш
-
19
Бура
Исмаэль Бура
-
33
Кошта
Давид Кошта
-
25
Жан
Корентен Жан
-
7
Сотока
Флориан Сотока
-
9
Ганаго
Игнатиус Ганаго
-
22
Маурисио
Тони Маурисио
-
События
Матч окончен 0:1
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча