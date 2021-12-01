Касереньо

Касерес
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Испания
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Результаты
Результаты
01.12.2021 01 дек. 2021 ср 22:30
Касереньо
1 : 2
Понферрадина
01.12.2021 01 дек. 2021 ср 22:30
1 раунд
Касереньо
1
Понферрадина
2
Испания. Кубок , 1 раунд
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