Кальмар

Кальмар
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Страна
Швеция
Стадион
Гульдфагельн Арена
Тренер
Петер Свард
П. Свард
Лента
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Результаты

Таблица

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Результаты
09.08.2012 09 авг. 2012 чт 20:30
Янг Бойз
3 : 0
Кальмар
09.08.2012 09 авг. 2012 чт 20:30
3 раунд
Янг Бойз
3
Кальмар
0
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
02.08.2012 02 авг. 2012 чт 20:00
Кальмар
1 : 0
Янг Бойз
02.08.2012 02 авг. 2012 чт 20:00
3 раунд
Кальмар
1
Янг Бойз
0
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
26.07.2012 26 июля 2012 чт 20:00
Кальмар
3 : 0
Осиек
26.07.2012 26 июля 2012 чт 20:00
2 раунд
Кальмар
3
Осиек
0
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
19.07.2012 19 июля 2012 чт 21:00
Осиек
1 : 3
Кальмар
19.07.2012 19 июля 2012 чт 21:00
2 раунд
Осиек
1
Кальмар
3
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
12.07.2012 12 июля 2012 чт 20:00
Кальмар
4 : 0
Клифтонвилл
12.07.2012 12 июля 2012 чт 20:00
1 раунд
Кальмар
4
Клифтонвилл
0
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
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