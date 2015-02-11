Изер

Изер
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Результаты
11.02.2015 11 февр. 2015 ср 19:00
Изер
1 : 3
Генгам
11.02.2015 11 февр. 2015 ср 19:00
1/8 финала
Изер
1
Генгам
3
Франция. Кубок , 1/8 финала
20.01.2015 20 янв. 2015 вт 21:30
Изер
2 : 0
Валансьен
20.01.2015 20 янв. 2015 вт 21:30
1/16 финала
Изер
2
Валансьен
0
Франция. Кубок , 1/16 финала
04.01.2015 04 янв. 2015 вс 15:45
Паньи-сюр-Мосель
1 : 3
Изер
04.01.2015 04 янв. 2015 вс 15:45
1/32 финала
Паньи-сюр-Мосель
1
Изер
3
Франция. Кубок , 1/32 финала
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