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Паньи-сюр-Мосель
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Паньи-сюр-Мосель
Паньи-сюр-Мосель
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Франция
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Результаты
Результаты
02.01.2016
02 янв. 2016
сб
20:00
Паньи-сюр-Мосель
0 : 2
Сошо
02.01.2016
02 янв. 2016
сб
20:00
1/32 финала
Паньи-сюр-Мосель
0
Сошо
2
Франция. Кубок , 1/32 финала
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