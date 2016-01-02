Паньи-сюр-Мосель

Паньи-сюр-Мосель
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Страна
Франция
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Результаты
Результаты
02.01.2016 02 янв. 2016 сб 20:00
Паньи-сюр-Мосель
0 : 2
Сошо
02.01.2016 02 янв. 2016 сб 20:00
1/32 финала
Паньи-сюр-Мосель
0
Сошо
2
Франция. Кубок , 1/32 финала
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