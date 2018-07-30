Химик-Арсенал

Новомосковск
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Страна
Россия
Стадион
Тренер
Сергей Подпалый
С. Подпалый
Лента
Состав
Результаты
Результаты
30.07.2018 30 июля 2018 пн 17:00
Химик-Арсенал
0 : 1
Динамо
30.07.2018 30 июля 2018 пн 17:00
1/128 финала
Химик-Арсенал
0
Динамо
1
Россия. Кубок , 1/128 финала
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