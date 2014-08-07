Грёдиг

Грёдиг
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Страна
Австрия
Стадион
Унтерсберг-Арена
Тренер
Петер Шоттель
П. Шоттель
Лента
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Результаты

Таблица

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Результаты
07.08.2014 07 авг. 2014 чт 22:05
Зимбру
0 : 1
Грёдиг
07.08.2014 07 авг. 2014 чт 22:05
3 раунд
Зимбру
0
Грёдиг
1
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
31.07.2014 31 июля 2014 чт 22:05
Грёдиг
1 : 2
Зимбру
31.07.2014 31 июля 2014 чт 22:05
3 раунд
Грёдиг
1
Зимбру
2
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
24.07.2014 24 июля 2014 чт 20:00
Грёдиг
1 : 2
Чукарички
24.07.2014 24 июля 2014 чт 20:00
2 раунд
Грёдиг
1
Чукарички
2
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
17.07.2014 17 июля 2014 чт 22:05
Чукарички
0 : 4
Грёдиг
17.07.2014 17 июля 2014 чт 22:05
2 раунд
Чукарички
0
Грёдиг
4
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
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