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Гонфрвиль
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Гонфрвиль
Гонфрвиль-л'Орше
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Франция
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Результаты
Результаты
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
17:00
Гонфрвиль
0 : 2
Лилль
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
17:00
1/16 финала
Гонфрвиль
0
Лилль
2
Франция. Кубок , 1/16 финала
04.01.2020
04 янв. 2020
сб
17:00
Стад Брьошен
1(3) : 1(4)
Гонфрвиль
04.01.2020
04 янв. 2020
сб
17:00
1/32 финала
Стад Брьошен
1
Гонфрвиль
1
Франция. Кубок , 1/32 финала
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