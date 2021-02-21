Эр-сюр-ла-Лис

Эр-сюр-ла-Лис
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Страна
Франция
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Результаты
Результаты
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 15:30
Эр-сюр-ла-Лис
1 : 4
Бовэ
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 15:30
1/32 финала
Эр-сюр-ла-Лис
1
Бовэ
4
Франция. Кубок , 1/32 финала
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