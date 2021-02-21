Матч завершен
Эр-сюр-ла-Лис
Эр-сюр-ла-Лис
1:4
Матч завершен
Бовэ
Бовэ
23
50
78
78
Кубок Франции, 1/32 финала

Кубок Франции,

1/32 финала

Франция
21 февр. 2021, 15:30 МСК
21.02.2021, 15:30 МСК
воскресенье
События
Составы
Бовэ
мин
-
M. Duhamel
M. Duhamel
23'
50'
78'
78'
23', 50', 78', 78'
89