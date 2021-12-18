Бовэ

Бовэ
Подписаться
Сайт
Страна
Франция
Стадион
Лента
Состав
Результаты

Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
G. Fallempin G. 		Нап 1 0 0 1 0
G. Dore G. 		Нап 1 0 0 0 0
Подробнее
Результаты
18.12.2021 18 дек. 2021 сб 20:30
Таон
3 : 3
Бовэ
18.12.2021 18 дек. 2021 сб 20:30
1/32 финала
Таон
3
Бовэ
3
Франция. Кубок , 1/32 финала
Подробнее