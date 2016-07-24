Череповец

Череповец
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Страна
Россия
Стадион
Металлург
Тренер
Владимир Голубинский
В. Голубинский
Лента
Состав
Результаты
Результаты
24.07.2016 24 июля 2016 вс 16:00
Москва
3 : 1
Череповец
24.07.2016 24 июля 2016 вс 16:00
1/128 финала
Москва
3
Череповец
1
Россия. Кубок , 1/128 финала
15.07.2016 15 июля 2016 пт 16:00
Череповец
3 : 2
Волга
15.07.2016 15 июля 2016 пт 16:00
1/256 финала
Череповец
3
Волга
2
Россия. Кубок , 1/256 финала
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