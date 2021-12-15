Бергантиньос

Карбальо
Подписаться
Сайт
Страна
Испания
Стадион
Лента
Состав
Результаты

Состав

Лучшие в составе
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
1
Brais Pereiro Troncoso B.
Вра
2
0
0
0
0
10
Marcos Remeseiro M.
Пол
2
0
0
0
0
18
Juan Ignacio Brunet Bordin J.
Нап
2
0
0
0
0
7
Jorge Cano J.
Пол
2
1
0
0
0
15
Carlos Alberto Vazquez Fernández C.
Защ
1
0
0
0
0
Подробнее
Результаты
15.12.2021 15 дек. 2021 ср 21:00
Бергантиньос
1 : 3
Райо Вальекано
15.12.2021 15 дек. 2021 ср 21:00
2 раунд
Бергантиньос
1
Райо Вальекано
3
Испания. Кубок , 2 раунд
01.12.2021 01 дек. 2021 ср 20:30
Бергантиньос
2 : 0
Туделано
01.12.2021 01 дек. 2021 ср 20:30
1 раунд
Бергантиньос
2
Туделано
0
Испания. Кубок , 1 раунд
Подробнее