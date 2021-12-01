Туделано

Тудела
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Испания
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Состав
Результаты

Состав

Лучшие в составе
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
22
Aitor González Ramírez A.
Нап
1
0
0
0
0
24
Nacho Zabal N.
Нап
1
0
0
0
0
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Результаты
01.12.2021 01 дек. 2021 ср 20:30
Бергантиньос
2 : 0
Туделано
01.12.2021 01 дек. 2021 ср 20:30
1 раунд
Бергантиньос
2
Туделано
0
Испания. Кубок , 1 раунд
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