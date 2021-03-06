Алес

Алес
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
I. Mboup I. 		Нап 1 0 0 1 0
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Результаты
06.03.2021 06 марта 2021 сб 16:15
Алес
1 : 2
Монпелье
06.03.2021 06 марта 2021 сб 16:15
1/16 финала
Алес
1
Монпелье
2
Франция. Кубок , 1/16 финала
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 16:00
Алес
2 : 0
Фабреге
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 16:00
1/32 финала
Алес
2
Фабреге
0
Франция. Кубок , 1/32 финала
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