Матч завершен
Алес
Алес
2:0
Матч завершен
Фабреге
Фабреге
Кубок Франции, 1/32 финала

Кубок Франции,

1/32 финала

Франция
21 февр. 2021, 16:00 МСК
21.02.2021, 16:00 МСК
воскресенье
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