Якутия

Якутск
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Страна
Россия
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Туймаада
Лента
Состав
Результаты
Результаты
26.07.2014 26 июля 2014 сб 10:00
Смена
3 : 1
Якутия
26.07.2014 26 июля 2014 сб 10:00
1/128 финала
Смена
3
Якутия
1
Россия. Кубок , 1/128 финала
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