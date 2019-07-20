Вайнах

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Россия
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Результаты
20.07.2019 20 июля 2019 сб 16:30
Вайнах
1 : 3
Алания
20.07.2019 20 июля 2019 сб 16:30
1/256 финала
Вайнах
1
Алания
3
Россия. Кубок , 1/256 финала
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