Благовещенск

Благовещенск
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Россия
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Результаты
Результаты
10.08.2019 10 авг. 2019 сб 12:00
Благовещенск
0 : 2
Сахалин
10.08.2019 10 авг. 2019 сб 12:00
1/64 финала
Благовещенск
0
Сахалин
2
Россия. Кубок , 1/64 финала
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