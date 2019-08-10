Матч завершен
Благовещенск
Благовещенск
0:2
Матч завершен
Сахалин
Южно-Сахалинск
Кубок России, 1/64 финала

Кубок России,

1/64 финала

Россия
10 авг. 2019, 12:00 МСК
10.08.2019, 12:00 МСК
суббота
Составы