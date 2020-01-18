Ангулем

Ангулем
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Франция
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Результаты
18.01.2020 18 янв. 2020 сб 20:00
Ангулем
1 : 5
Страсбур
18.01.2020 18 янв. 2020 сб 20:00
1/16 финала
Ангулем
1
Страсбур
5
Франция. Кубок , 1/16 финала
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 20:00
Ангулем
3 : 1
Шалан
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 20:00
1/32 финала
Ангулем
3
Шалан
1
Франция. Кубок , 1/32 финала
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