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Результаты
Результаты
04.01.2020
04 янв. 2020
сб
20:00
Ангулем
3 : 1
Шалан
04.01.2020
04 янв. 2020
сб
20:00
1/32 финала
Ангулем
3
Шалан
1
Франция. Кубок , 1/32 финала
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