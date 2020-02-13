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Эпиналь
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Эпиналь
Эпиналь
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Франция
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Результаты
Результаты
13.02.2020
13 февр. 2020
чт
23:00
Эпиналь
1 : 2
Сент-Этьен
13.02.2020
13 февр. 2020
чт
23:00
1/4 финала
Эпиналь
1
Сент-Этьен
2
Франция. Кубок , 1/4 финала
29.01.2020
29 янв. 2020
ср
20:30
Эпиналь
2 : 1
Лилль
29.01.2020
29 янв. 2020
ср
20:30
1/8 финала
Эпиналь
2
Лилль
1
Франция. Кубок , 1/8 финала
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
15:00
Эпиналь
1 : 0
Сан-Пьерруа
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
15:00
1/16 финала
Эпиналь
1
Сан-Пьерруа
0
Франция. Кубок , 1/16 финала
05.01.2020
05 янв. 2020
вс
19:15
Антант
0 : 1
Эпиналь
05.01.2020
05 янв. 2020
вс
19:15
1/32 финала
Антант
0
Эпиналь
1
Франция. Кубок , 1/32 финала
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