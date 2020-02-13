Эпиналь

Эпиналь
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Франция
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Результаты
13.02.2020 13 февр. 2020 чт 23:00
Эпиналь
1 : 2
Сент-Этьен
13.02.2020 13 февр. 2020 чт 23:00
1/4 финала
Эпиналь
1
Сент-Этьен
2
Франция. Кубок , 1/4 финала
29.01.2020 29 янв. 2020 ср 20:30
Эпиналь
2 : 1
Лилль
29.01.2020 29 янв. 2020 ср 20:30
1/8 финала
Эпиналь
2
Лилль
1
Франция. Кубок , 1/8 финала
18.01.2020 18 янв. 2020 сб 15:00
Эпиналь
1 : 0
Сан-Пьерруа
18.01.2020 18 янв. 2020 сб 15:00
1/16 финала
Эпиналь
1
Сан-Пьерруа
0
Франция. Кубок , 1/16 финала
05.01.2020 05 янв. 2020 вс 19:15
Антант
0 : 1
Эпиналь
05.01.2020 05 янв. 2020 вс 19:15
1/32 финала
Антант
0
Эпиналь
1
Франция. Кубок , 1/32 финала
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