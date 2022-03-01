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Версаль
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D. Michel
D.
Нап
3
0
0
0
0
0
Dan Delaunay
D.
Нап
3
0
0
0
0
0
M. Savane
M.
Нап
0
0
0
0
0
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Результаты
01.03.2022
01 марта 2022
вт
23:00
Ницца
2 : 0
Версаль
01.03.2022
01 марта 2022
вт
23:00
1/2 финала
Ницца
2
Версаль
0
Франция. Кубок , 1/2 финала
09.02.2022
09 февр. 2022
ср
20:30
Бержерац
1(4) : 1(5)
Версаль
09.02.2022
09 февр. 2022
ср
20:30
1/4 финала
Бержерац
1
Версаль
1
Франция. Кубок , 1/4 финала
29.01.2022
29 янв. 2022
сб
18:15
Тулуза
0 : 1
Версаль
29.01.2022
29 янв. 2022
сб
18:15
1/8 финала
Тулуза
0
Версаль
1
Франция. Кубок , 1/8 финала
02.01.2022
02 янв. 2022
вс
15:45
Версаль
4 : 0
Ля Рош-сюр-Йон
02.01.2022
02 янв. 2022
вс
15:45
1/16 финала
Версаль
4
Ля Рош-сюр-Йон
0
Франция. Кубок , 1/16 финала
18.12.2021
18 дек. 2021
сб
15:45
Сарр-Юнион
0 : 1
Версаль
18.12.2021
18 дек. 2021
сб
15:45
1/32 финала
Сарр-Юнион
0
Версаль
1
Франция. Кубок , 1/32 финала
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