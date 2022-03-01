Версаль

Версаль
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Франция
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Результаты

Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
0
D. Michel D. 		Нап 3 0 0 0 0
0
Dan Delaunay D. 		Нап 3 0 0 0 0
0
M. Savane M. 		Нап 0 0 0 0 0
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Результаты
01.03.2022 01 марта 2022 вт 23:00
Ницца
2 : 0
Версаль
01.03.2022 01 марта 2022 вт 23:00
1/2 финала
Ницца
2
Версаль
0
Франция. Кубок , 1/2 финала
09.02.2022 09 февр. 2022 ср 20:30
Бержерац
1(4) : 1(5)
Версаль
09.02.2022 09 февр. 2022 ср 20:30
1/4 финала
Бержерац
1
Версаль
1
Франция. Кубок , 1/4 финала
29.01.2022 29 янв. 2022 сб 18:15
Тулуза
0 : 1
Версаль
29.01.2022 29 янв. 2022 сб 18:15
1/8 финала
Тулуза
0
Версаль
1
Франция. Кубок , 1/8 финала
02.01.2022 02 янв. 2022 вс 15:45
Версаль
4 : 0
Ля Рош-сюр-Йон
02.01.2022 02 янв. 2022 вс 15:45
1/16 финала
Версаль
4
Ля Рош-сюр-Йон
0
Франция. Кубок , 1/16 финала
18.12.2021 18 дек. 2021 сб 15:45
Сарр-Юнион
0 : 1
Версаль
18.12.2021 18 дек. 2021 сб 15:45
1/32 финала
Сарр-Юнион
0
Версаль
1
Франция. Кубок , 1/32 финала
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