Ля Рош-сюр-Йон

Ля Рош-сюр-Йон
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Страна
Франция
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Лента
Состав
Результаты
Результаты
02.01.2022 02 янв. 2022 вс 15:45
Версаль
4 : 0
Ля Рош-сюр-Йон
02.01.2022 02 янв. 2022 вс 15:45
1/16 финала
Версаль
4
Ля Рош-сюр-Йон
0
Франция. Кубок , 1/16 финала
19.12.2021 19 дек. 2021 вс 20:20
Монтобан
1 : 2
Ля Рош-сюр-Йон
19.12.2021 19 дек. 2021 вс 20:20
1/32 финала
Монтобан
1
Ля Рош-сюр-Йон
2
Франция. Кубок , 1/32 финала
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