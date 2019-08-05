Зоркий

Красногорск
Подписаться
Сайт
Страна
Россия
Стадион
Лента
Состав
Результаты
Результаты
05.08.2019 05 авг. 2019 пн 17:00
Зоркий
1 : 3
Рязань
05.08.2019 05 авг. 2019 пн 17:00
1/64 финала
Зоркий
1
Рязань
3
Россия. Кубок , 1/64 финала
28.07.2019 28 июля 2019 вс 14:00
Олимп-Долгопрудный
0 : 4
Зоркий
28.07.2019 28 июля 2019 вс 14:00
1/128 финала
Олимп-Долгопрудный
0
Зоркий
4
Россия. Кубок , 1/128 финала
Подробнее