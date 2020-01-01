Брондбю
Бреннбю
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Страна
Дания
Стадион
Брондбю
Тренер
Александер Цорнигер
А. Цорнигер
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
7
Доминик Кайзер Д. Кайзер
Пол
31
3
2
0
1
0
22
Йосип Радошевич Й. Радошевич
Пол
26
3
0
0
0
0
20
Камиль Вильчек К. Вильчек
Нап
32
3
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
3
игроков
3
Всего игроков
0
вратаря
0
защитников
2
полузащитников
1
нападающий