Паулиньо (Пауло Сампайо)
№7
Нападающий
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Команда
Байер
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
15 июля 2000 (19) лет
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.03.2020 12 марта 2020 чт 23:00
Рейнджерс
1 : 3
Байер
12.03.2020 12 марта 2020 чт 23:00
минуты: 68' - 90'
Рейнджерс
1
Байер
3
минуты: 68' - 90'
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 23:00
Байер
2 : 1
Порту
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 23:00
был в запасе
Байер
2
Порту
1
был в запасе