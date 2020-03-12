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Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Паулиньо (Пауло Сампайо)
№7
Нападающий
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Команда
Байер
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
15 июля 2000 (19) лет
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
германия. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
12.03.2020
12 марта 2020
чт
23:00
Рейнджерс
1 : 3
Байер
12.03.2020
12 марта 2020
чт
23:00
минуты: 68' - 90'
Рейнджерс
1
Байер
3
минуты: 68' - 90'
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
23:00
Байер
2 : 1
Порту
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
23:00
был в запасе
Байер
2
Порту
1
был в запасе