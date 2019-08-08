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Лента
Матч-центр
Моя команда
Лукас Саша
№88
Полузащитник
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Команда
Арис
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
1 марта 1990 (30) лет
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
08.08.2019
08 авг. 2019
чт
20:00
Мольде
3 : 0
Арис
08.08.2019
08 авг. 2019
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Мольде
3
Арис
0
минуты: 1' - 90'
01.08.2019
01 авг. 2019
чт
20:00
АЕЛ
0 : 1
Арис
01.08.2019
01 авг. 2019
чт
20:00
был в запасе
АЕЛ
0
Арис
1
был в запасе
25.07.2019
25 июля 2019
чт
21:30
Арис
0 : 0
АЕЛ
25.07.2019
25 июля 2019
чт
21:30
был в запасе
Арис
0
АЕЛ
0
был в запасе