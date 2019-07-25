Матч завершен
Арис
Салоники
0:0
прошлый матч 1 : 0
Матч завершен
АЕЛ
Лимасcол
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
25 июля 2019, 21:30 МСК
25.07.2019, 21:30 МСК
четверг
Составы
Арис
мин
69
Корхут
Михай Корхут
90
28
Фетфацидис
Йоаннис Фетфацидис
90
11
Идейе
Браун Идейе
90
6
Баша
Мигьен Баша
90
92
Роуз
Линдсей Роуз
90
Запасные
22
Константинидис
Димитриос Константинидис
88
Саша
Лукас Саша
10
Ларссон
Даниэль Ларссон
АЕЛ
мин
2
Жуниор
Досса Жуниор
90
5
Гастаньяга
Йон Гастаньяга
90
19
Аганович
Аднан Аганович
90
21
Годал
Борис Годал
90
Запасные
10
Казарян
Геворг Казарян
7
Авраам
Андреас Авраам