Матч завершен
АЕЛ
Лимасcол
0:1
прошлый матч 0 : 0
Матч завершен
Арис
Салоники
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
1 авг. 2019, 20:00 МСК
1.08.2019, 20:00 МСК
четверг
Составы
АЕЛ
мин
10
Казарян
Геворг Казарян
90
5
Гастаньяга
Йон Гастаньяга
90
19
Аганович
Аднан Аганович
90
21
Годал
Борис Годал
90
Запасные
7
Авраам
Андреас Авраам
77
Антониа
Ярхинио Антониа
Арис
мин
69
Корхут
Михай Корхут
90
28
Фетфацидис
Йоаннис Фетфацидис
90
11
Идейе
Браун Идейе
90
10
Ларссон
Даниэль Ларссон
90
6
Баша
Мигьен Баша
90
92
Роуз
Линдсей Роуз
90
Запасные
22
Константинидис
Димитриос Константинидис
88
Саша
Лукас Саша