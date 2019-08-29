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Матч-центр
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Кафу (Мигель Рибейро)
№26
Полузащитник
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Команда
Легия
Гражданство
Португалия
Дата рождения
26 февр. 1993 (27) лет
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
франция. лига 1
франция. лига 1 плей-офф за место в лиге 1
Сезон:
2019/2020
2018/2019
29.08.2019
29 авг. 2019
чт
21:45
Рейнджерс
1 : 0
Легия
29.08.2019
29 авг. 2019
чт
21:45
минуты: 1' - 90'
Рейнджерс
1
Легия
0
минуты: 1' - 90'
22.08.2019
22 авг. 2019
чт
21:00
Легия
0 : 0
Рейнджерс
22.08.2019
22 авг. 2019
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Легия
0
Рейнджерс
0
минуты: 1' - 90'
14.08.2019
14 авг. 2019
ср
19:00
Атромитос
0 : 2
Легия
14.08.2019
14 авг. 2019
ср
19:00
минуты: 1' - 90'
Атромитос
0
Легия
2
минуты: 1' - 90'