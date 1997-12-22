Кэмерон Картер-Викерс
№27
Защитник
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Команда
Сток Сити
Гражданство
США
Дата рождения
31 дек. 1997 (22) года
Рост
185
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.03.2019 16 марта 2019 сб 20:20
Суонси
2 : 3
Манчестер Сити
16.03.2019 16 марта 2019 сб 20:20
минуты: 1' - 90'
Суонси
2
Манчестер Сити
3
минуты: 1' - 90'
17.02.2019 17 февр. 2019 вс 19:00
Суонси
4 : 1
Брентфорд
17.02.2019 17 февр. 2019 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Суонси
4
Брентфорд
1
минуты: 1' - 90'
26.01.2019 26 янв. 2019 сб 18:00
Суонси
4 : 1
Гиллинхэм
14'
14'
14'
26.01.2019 26 янв. 2019 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Суонси
4
Гиллинхэм
1
минуты: 1' - 90'