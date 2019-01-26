Суонси - Гиллинхэм: 26 января 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Суонси
Суонси
МакБарни 10
МакБарни 32
Целина 73
МакКэй 84
4:1

Суонси - Гиллинхэм: 26 января 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Гиллинхэм
Гиллинхэм
Кубок Англии, 1/16 финала

Кубок Англии,

1/16 финала

Англия
26 янв. 2019, 18:00 МСК
26.01.2019, 18:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Составы

Суонси
мин
25
Мюлдер
Эрвин Мюлдер
90
5
ван дер Хоорн
Майк ван дер Хоорн
90
24
Джон
Деклан Джон
90
17
Картер-Викерс
Кэмерон Картер-Викерс
90
8
Фер
Лерой Фер
90
10
Целина
Берсант Целина
73'
73'
90
21
Гримес
Мэтт Гримес
90
23
Робертс
Коннор Робертс
90
9
МакБарни
Оливер МакБарни
10'
32'
10', 32'
90
19
МакКэй
Барри МакКэй
84'
84'
90
Запасные
1
Нордфельдт
Кристоффер Нордфельдт
-
7
Монтеро
Джефферсон Монтеро
-
27
Фултон
Джей Фултон
-
20
Джеймс
Даниэль Джеймс
-
12
Дайер
Натан Дайер
-
Гиллинхэм
мин
6
Закуани
Габриэль Закуани
90
11
Чарльз-Кук
Реган Чарльз-Кук
90

События

Матч окончен 4:1
ГОЛ! 4:0
Барри МакКэй
84'
ГОЛ! 3:0
Берсант Целина
73'
ГОЛ! 2:0
Оливер МакБарни
32'
Желтая карточка
Кэмерон Картер-Викерс
14'
ГОЛ! 1:0
Оливер МакБарни
10'

Прошлые матчи

26.01.2019 26 янв. 2019 сб 18:00
Суонси
4 : 1
Гиллинхэм
26.01.2019 26 янв. 2019 сб 18:00
Суонси
4
Гиллинхэм
1

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