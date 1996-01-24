Лис Хури
№24
Полузащитник
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Команда
Бастия
Гражданство
Франция
Дата рождения
19 янв. 1996 (24) года
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
1.08.2019 1 авг. 2019 чт 18:00
Вииторул
2 : 1
Гент
70'
70'
70'
1.08.2019 1 авг. 2019 чт 18:00
минуты: 1' - 90'
Вииторул
2
Гент
1
минуты: 1' - 90'
25.07.2019 25 июля 2019 чт 21:30
Гент
6 : 3
Вииторул
25.07.2019 25 июля 2019 чт 21:30
минуты: 1' - 90'
Гент
6
Вииторул
3
минуты: 1' - 90'