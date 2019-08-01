Матч завершен
Вииторул
Констанца
2:1
прошлый матч 3 : 6
Матч завершен
Гент
Гент
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
1 авг. 2019, 18:00 МСК
1.08.2019, 18:00 МСК
четверг
Составы
Вииторул
мин
77
Аким
Влад Аким
90
19
Хури
Лис Хури
90
15
Цыру
Богдан Цыру
90
Запасные
3
Филип
Стелиано Филип
Гент
мин
23
Лустиг
Микаэль Лустиг
90
32
Пластун
Игорь Пластун
90
8
Оджиджа-Офое
Вадис Оджиджа-Офое
90
21
Асаре
Нана Асаре
90
1
Камински
Томас Камински
90
31
Кубо
Юя Кубо
90
19
Деягер
Брехт Деягер
90
13
Нгаду-Нгаджуй
Майкл Нгаду-Нгаджуй
90
Запасные
26
Коосеманс
Колин Коосеманс
76
Дерийк
Тимоти Дерийк
15
Мохаммади
Милад Мохаммади
9
Безус
Роман Безус
33
Верстраэт
Луи Верстраэт
28
Силла
Мамаду Силла