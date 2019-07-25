Матч завершен
Гент
Гент
Асаре 4
Деягер 13
Кубо 35
Кубо 45
6:3
прошлый матч 1 : 2
Матч завершен
Вииторул
Констанца
Цыру 56
Цыру 61
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
25 июля 2019, 21:30 МСК
25.07.2019, 21:30 МСК
четверг
Составы
Гент
мин
23
Лустиг
Микаэль Лустиг
90
32
Пластун
Игорь Пластун
90
8
Оджиджа-Офое
Вадис Оджиджа-Офое
90
21
Асаре
Нана Асаре
4'
4'
90
1
Камински
Томас Камински
90
31
Кубо
Юя Кубо
35'
45'
35', 45'
90
19
Деягер
Брехт Деягер
13'
13'
90
4
Ростед
Сигурд Ростед
90
7
Яремчук
Роман Яремчук
90
Запасные
26
Коосеманс
Колин Коосеманс
76
Дерийк
Тимоти Дерийк
15
Мохаммади
Милад Мохаммади
9
Безус
Роман Безус
18
Силла
Мамаду Силла
Вииторул
мин
77
Аким
Влад Аким
90
19
Хури
Лис Хури
90
15
Цыру
Богдан Цыру
56'
61'
56', 61'
90