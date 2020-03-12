Венделл (Венделл Насименто)
№18
Защитник
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Команда
Байер
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
26 июля 1993 (26) лет
Рост
176
Вес
64
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.03.2020 12 марта 2020 чт 23:00
Рейнджерс
1 : 3
Байер
77'
77'
77'
12.03.2020 12 марта 2020 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Рейнджерс
1
Байер
3
минуты: 1' - 90'