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Лента
Матч-центр
Моя команда
Венделл (Венделл Насименто)
№18
Защитник
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Команда
Байер
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
26 июля 1993 (26) лет
Рост
176
Вес
64
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига европы плей-офф
германия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2015/2016
12.03.2020
12 марта 2020
чт
23:00
Рейнджерс
1 : 3
Байер
77'
77'
77'
12.03.2020
12 марта 2020
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Рейнджерс
1
Байер
3
минуты: 1' - 90'