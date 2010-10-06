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Марко Грубелич
№20
Защитник
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Команда
Гражданство
Сербия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
Сезон:
2010
6.10.2010
6 окт. 2010
ср
18:00
Ротор
0 : 1
Волгарь
6.10.2010
6 окт. 2010
ср
18:00
был в запасе
Ротор
0
Волгарь
1
был в запасе
28.09.2010
28 сент. 2010
вт
17:00
Мордовия
1 : 1
Волгарь
28.09.2010
28 сент. 2010
вт
17:00
минуты: 90' - 90'
Мордовия
1
Волгарь
1
минуты: 90' - 90'
21.08.2010
21 авг. 2010
сб
18:00
Волгарь
2 : 2
Балтика
21.08.2010
21 авг. 2010
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Волгарь
2
Балтика
2
минуты: 1' - 90'
2.08.2010
2 авг. 2010
пн
18:00
Волгарь
1 : 0
Волга
2.08.2010
2 авг. 2010
пн
18:00
минуты: 1' - 57'
Волгарь
1
Волга
0
минуты: 1' - 57'
30.07.2010
30 июля 2010
пт
18:00
Волгарь
0 : 1
КАМАЗ
30.07.2010
30 июля 2010
пт
18:00
был в запасе
Волгарь
0
КАМАЗ
1
был в запасе
9.07.2010
9 июля 2010
пт
19:00
Кубань
6 : 1
Волгарь
9.07.2010
9 июля 2010
пт
19:00
был в запасе
Кубань
6
Волгарь
1
был в запасе
6.07.2010
6 июля 2010
вт
18:00
Химки
1 : 1
Волгарь
6.07.2010
6 июля 2010
вт
18:00
минуты: 1' - 46'
Химки
1
Волгарь
1
минуты: 1' - 46'
26.06.2010
26 июня 2010
сб
18:00
Волгарь
2 : 1
Луч
26.06.2010
26 июня 2010
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Волгарь
2
Луч
1
минуты: 1' - 90'
23.06.2010
23 июня 2010
ср
18:00
Волгарь
1 : 0
СКА-Хабаровск
23.06.2010
23 июня 2010
ср
18:00
минуты: 1' - 90'
Волгарь
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90'
15.06.2010
15 июня 2010
вт
17:30
Авангард
1 : 0
Волгарь
15.06.2010
15 июня 2010
вт
17:30
был в запасе
Авангард
1
Волгарь
0
был в запасе
12.06.2010
12 июня 2010
сб
18:00
Салют
1 : 2
Волгарь
12.06.2010
12 июня 2010
сб
18:00
минуты: 1' - 79'
Салют
1
Волгарь
2
минуты: 1' - 79'
1.06.2010
1 июня 2010
вт
18:00
Волгарь
0 : 0
Ротор
1.06.2010
1 июня 2010
вт
18:00
был в запасе
Волгарь
0
Ротор
0
был в запасе
21.05.2010
21 мая 2010
пт
18:00
Волгарь
0 : 3
Мордовия
22'
22'
22'
21.05.2010
21 мая 2010
пт
18:00
минуты: 1' - 90'
Волгарь
0
Мордовия
3
минуты: 1' - 90'
13.05.2010
13 мая 2010
чт
18:00
Краснодар
2 : 0
Волгарь
13.05.2010
13 мая 2010
чт
18:00
был в запасе
Краснодар
2
Волгарь
0
был в запасе
2.05.2010
2 мая 2010
вс
16:00
Волгарь
3 : 0
Динамо
2.05.2010
2 мая 2010
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Волгарь
3
Динамо
0
минуты: 1' - 90'
29.04.2010
29 апр. 2010
чт
17:30
Волгарь
0 : 1
Шинник
29.04.2010
29 апр. 2010
чт
17:30
минуты: 1' - 90'
Волгарь
0
Шинник
1
минуты: 1' - 90'
21.04.2010
21 апр. 2010
ср
17:30
Сочи
1 : 1
Волгарь
21.04.2010
21 апр. 2010
ср
17:30
минуты: 1' - 90'
Сочи
1
Волгарь
1
минуты: 1' - 90'
18.04.2010
18 апр. 2010
вс
17:00
Балтика
1 : 1
Волгарь
18.04.2010
18 апр. 2010
вс
17:00
минуты: 1' - 59'
Балтика
1
Волгарь
1
минуты: 1' - 59'
7.04.2010
7 апр. 2010
ср
16:00
Волгарь
0 : 0
Урал
7.04.2010
7 апр. 2010
ср
16:00
был в запасе
Волгарь
0
Урал
0
был в запасе