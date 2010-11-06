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Марко Джалович
№0
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Сербия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
Сезон:
2010
6.11.2010
6 нояб. 2010
сб
14:00
Шинник
1 : 1
Балтика
85'
85'
85'
6.11.2010
6 нояб. 2010
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Шинник
1
Балтика
1
минуты: 1' - 90'
3.11.2010
3 нояб. 2010
ср
17:30
Балтика
1 : 2
Динамо
3.11.2010
3 нояб. 2010
ср
17:30
минуты: 1' - 90'
Балтика
1
Динамо
2
минуты: 1' - 90'
27.10.2010
27 окт. 2010
ср
15:00
Сочи
0 : 2
Балтика
70'
70'
70'
27.10.2010
27 окт. 2010
ср
15:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
0
Балтика
2
минуты: 1' - 90'
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
17:00
Балтика
2 : 1
Иртыш
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
17:00
минуты: 1' - 68'
Балтика
2
Иртыш
1
минуты: 1' - 68'
14.10.2010
14 окт. 2010
чт
18:30
Балтика
0 : 1
Урал
14.10.2010
14 окт. 2010
чт
18:30
минуты: 1' - 90'
Балтика
0
Урал
1
минуты: 1' - 90'
6.10.2010
6 окт. 2010
ср
18:00
Волга
4 : 1
Балтика
6.10.2010
6 окт. 2010
ср
18:00
был в запасе
Волга
4
Балтика
1
был в запасе
3.10.2010
3 окт. 2010
вс
17:00
КАМАЗ
2 : 1
Балтика
3.10.2010
3 окт. 2010
вс
17:00
минуты: 1' - 87'
КАМАЗ
2
Балтика
1
минуты: 1' - 87'
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
17:00
Балтика
0 : 1
Кубань
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Балтика
0
Кубань
1
минуты: 1' - 90'
22.09.2010
22 сент. 2010
ср
18:30
Балтика
3 : 1
Химки
39'
39'
39'
22.09.2010
22 сент. 2010
ср
18:30
минуты: 1' - 90'
Балтика
3
Химки
1
минуты: 1' - 90'
14.09.2010
14 сент. 2010
вт
11:00
Луч
2 : 1
Балтика
14.09.2010
14 сент. 2010
вт
11:00
минуты: 1' - 90'
Луч
2
Балтика
1
минуты: 1' - 90'
11.09.2010
11 сент. 2010
сб
11:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Балтика
11.09.2010
11 сент. 2010
сб
11:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Балтика
0
минуты: 1' - 90'
3.09.2010
3 сент. 2010
пт
18:30
Балтика
2 : 1
Авангард
3.09.2010
3 сент. 2010
пт
18:30
минуты: 1' - 90'
Балтика
2
Авангард
1
минуты: 1' - 90'
31.08.2010
31 авг. 2010
вт
18:30
Балтика
0 : 0
Салют
31.08.2010
31 авг. 2010
вт
18:30
минуты: 67' - 90'
Балтика
0
Салют
0
минуты: 67' - 90'
10.08.2010
10 авг. 2010
вт
19:00
Балтика
2 : 2
Мордовия
40'
74'
40'
74'
40'
74'
10.08.2010
10 авг. 2010
вт
19:00
40'
минуты: 1' - 90'
Балтика
2
Мордовия
2
минуты: 1' - 90'
9.07.2010
9 июля 2010
пт
18:30
Динамо
0 : 1
Балтика
44'
44'
44'
9.07.2010
9 июля 2010
пт
18:30
минуты: 1' - 88'
Динамо
0
Балтика
1
минуты: 1' - 88'
6.07.2010
6 июля 2010
вт
18:30
Балтика
0 : 1
Шинник
6.07.2010
6 июля 2010
вт
18:30
минуты: 55' - 90'
Балтика
0
Шинник
1
минуты: 55' - 90'
23.06.2010
23 июня 2010
ср
18:30
Балтика
2 : 0
Сочи
23.06.2010
23 июня 2010
ср
18:30
минуты: 1' - 90'
Балтика
2
Сочи
0
минуты: 1' - 90'
15.06.2010
15 июня 2010
вт
14:30
Иртыш
2 : 0
Балтика
15.06.2010
15 июня 2010
вт
14:30
был в запасе
Иртыш
2
Балтика
0
был в запасе
12.06.2010
12 июня 2010
сб
14:00
Урал
1 : 0
Балтика
12.06.2010
12 июня 2010
сб
14:00
минуты: 1' - 71'
Урал
1
Балтика
0
минуты: 1' - 71'
4.06.2010
4 июня 2010
пт
19:00
Балтика
0 : 0
Волга
4.06.2010
4 июня 2010
пт
19:00
минуты: 1' - 90'
Балтика
0
Волга
0
минуты: 1' - 90'
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