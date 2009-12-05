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Матч-центр
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Сабер Бен Фрей
№3
Защитник
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Команда
Гражданство
Тунис
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2009/2010
2008/2009
5.12.2009
5 дек. 2009
сб
21:00
Монпелье
2 : 1
Ле Ман
5.12.2009
5 дек. 2009
сб
21:00
был в запасе
Монпелье
2
Ле Ман
1
был в запасе
7.11.2009
7 нояб. 2009
сб
21:00
Ле Ман
0 : 1
Осер
7.11.2009
7 нояб. 2009
сб
21:00
был в запасе
Ле Ман
0
Осер
1
был в запасе
1.11.2009
1 нояб. 2009
вс
19:00
Ницца
1 : 0
Ле Ман
1.11.2009
1 нояб. 2009
вс
19:00
был в запасе
Ницца
1
Ле Ман
0
был в запасе
24.10.2009
24 окт. 2009
сб
20:00
Бордо
3 : 0
Ле Ман
24.10.2009
24 окт. 2009
сб
20:00
был в запасе
Бордо
3
Ле Ман
0
был в запасе
17.10.2009
17 окт. 2009
сб
20:00
Ле Ман
1 : 1
Булонь
17.10.2009
17 окт. 2009
сб
20:00
был в запасе
Ле Ман
1
Булонь
1
был в запасе
20.09.2009
20 сент. 2009
вс
18:00
Тулуза
2 : 0
Ле Ман
20.09.2009
20 сент. 2009
вс
18:00
был в запасе
Тулуза
2
Ле Ман
0
был в запасе
22.08.2009
22 авг. 2009
сб
20:00
Ле Ман
2 : 1
Нанси
22.08.2009
22 авг. 2009
сб
20:00
был в запасе
Ле Ман
2
Нанси
1
был в запасе
15.08.2009
15 авг. 2009
сб
20:00
ПСЖ
3 : 1
Ле Ман
15.08.2009
15 авг. 2009
сб
20:00
был в запасе
ПСЖ
3
Ле Ман
1
был в запасе