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Марат Магкеев
№25
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
Сезон:
2010
6.11.2010
6 нояб. 2010
сб
14:00
Динамо
4 : 1
Сочи
6.11.2010
6 нояб. 2010
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
4
Сочи
1
минуты: 1' - 90'
3.11.2010
3 нояб. 2010
ср
17:30
Балтика
1 : 2
Динамо
3.11.2010
3 нояб. 2010
ср
17:30
был в запасе
Балтика
1
Динамо
2
был в запасе
6.10.2010
6 окт. 2010
ср
18:00
Химки
2 : 2
Динамо
53'
60'
53'
60'
53'
60'
6.10.2010
6 окт. 2010
ср
18:00
53'
минуты: 1' - 90'
Химки
2
Динамо
2
минуты: 1' - 90'
3.10.2010
3 окт. 2010
вс
17:30
Кубань
1 : 0
Динамо
35'
35'
35'
3.10.2010
3 окт. 2010
вс
17:30
минуты: 1' - 90'
Кубань
1
Динамо
0
минуты: 1' - 90'
28.09.2010
28 сент. 2010
вт
17:30
Динамо
1 : 1
Луч
28.09.2010
28 сент. 2010
вт
17:30
минуты: 1' - 90'
Динамо
1
Луч
1
минуты: 1' - 90'
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
17:00
Динамо
5 : 0
СКА-Хабаровск
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
5
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90'
11.09.2010
11 сент. 2010
сб
17:30
Авангард
1 : 2
Динамо
70'
70'
70'
11.09.2010
11 сент. 2010
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Авангард
1
Динамо
2
минуты: 1' - 90'
3.09.2010
3 сент. 2010
пт
18:00
Динамо
2 : 3
Волгарь
3.09.2010
3 сент. 2010
пт
18:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
2
Волгарь
3
минуты: 1' - 90'
31.08.2010
31 авг. 2010
вт
18:00
Динамо
0 : 1
Ротор
31.08.2010
31 авг. 2010
вт
18:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
0
Ротор
1
минуты: 1' - 90'
10.08.2010
10 авг. 2010
вт
19:00
Динамо
4 : 3
Краснодар
79'
79'
79'
10.08.2010
10 авг. 2010
вт
19:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
4
Краснодар
3
минуты: 1' - 90'
2.08.2010
2 авг. 2010
пн
18:30
Динамо
0 : 1
Шинник
2.08.2010
2 авг. 2010
пн
18:30
минуты: 1' - 90'
Динамо
0
Шинник
1
минуты: 1' - 90'
9.07.2010
9 июля 2010
пт
18:30
Динамо
0 : 1
Балтика
9.07.2010
9 июля 2010
пт
18:30
минуты: 1' - 90'
Динамо
0
Балтика
1
минуты: 1' - 90'
6.07.2010
6 июля 2010
вт
17:30
Сочи
0 : 0
Динамо
6.07.2010
6 июля 2010
вт
17:30
минуты: 1' - 90'
Сочи
0
Динамо
0
минуты: 1' - 90'
26.06.2010
26 июня 2010
сб
17:00
Динамо
0 : 2
Урал
26.06.2010
26 июня 2010
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
0
Урал
2
минуты: 1' - 90'
23.06.2010
23 июня 2010
ср
18:00
Динамо
2 : 1
Иртыш
23.06.2010
23 июня 2010
ср
18:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
2
Иртыш
1
минуты: 1' - 90'
15.06.2010
15 июня 2010
вт
17:30
КАМАЗ
1 : 1
Динамо
15.06.2010
15 июня 2010
вт
17:30
минуты: 1' - 90'
КАМАЗ
1
Динамо
1
минуты: 1' - 90'
12.06.2010
12 июня 2010
сб
16:00
Волга
1 : 1
Динамо
12.06.2010
12 июня 2010
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Волга
1
Динамо
1
минуты: 1' - 90'
4.06.2010
4 июня 2010
пт
18:00
Динамо
1 : 1
Химки
4.06.2010
4 июня 2010
пт
18:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
1
Химки
1
минуты: 1' - 90'
1.06.2010
1 июня 2010
вт
18:00
Динамо
0 : 2
Кубань
1.06.2010
1 июня 2010
вт
18:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
0
Кубань
2
минуты: 1' - 90'
24.05.2010
24 мая 2010
пн
11:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Динамо
24.05.2010
24 мая 2010
пн
11:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
0
Динамо
0
минуты: 1' - 90'
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