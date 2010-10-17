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Виктор Сулоев
№16
Вратарь
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Команда
Авангард
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
Сезон:
2010
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
15:00
Динамо
4 : 0
КАМАЗ
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
15:00
был в запасе
Динамо
4
КАМАЗ
0
был в запасе
14.10.2010
14 окт. 2010
чт
17:30
Динамо
0 : 1
Волга
14.10.2010
14 окт. 2010
чт
17:30
был в запасе
Динамо
0
Волга
1
был в запасе
6.10.2010
6 окт. 2010
ср
18:00
Химки
2 : 2
Динамо
6.10.2010
6 окт. 2010
ср
18:00
был в запасе
Химки
2
Динамо
2
был в запасе
3.10.2010
3 окт. 2010
вс
17:30
Кубань
1 : 0
Динамо
3.10.2010
3 окт. 2010
вс
17:30
был в запасе
Кубань
1
Динамо
0
был в запасе
28.09.2010
28 сент. 2010
вт
17:30
Динамо
1 : 1
Луч
28.09.2010
28 сент. 2010
вт
17:30
был в запасе
Динамо
1
Луч
1
был в запасе
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
17:00
Динамо
5 : 0
СКА-Хабаровск
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
17:00
был в запасе
Динамо
5
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
14.09.2010
14 сент. 2010
вт
17:30
Салют
4 : 2
Динамо
14.09.2010
14 сент. 2010
вт
17:30
минуты: 1' - 90'
Салют
4
Динамо
2
минуты: 1' - 90'
11.09.2010
11 сент. 2010
сб
17:30
Авангард
1 : 2
Динамо
11.09.2010
11 сент. 2010
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Авангард
1
Динамо
2
минуты: 1' - 90'
31.08.2010
31 авг. 2010
вт
18:00
Динамо
0 : 1
Ротор
31.08.2010
31 авг. 2010
вт
18:00
был в запасе
Динамо
0
Ротор
1
был в запасе
9.07.2010
9 июля 2010
пт
18:30
Динамо
0 : 1
Балтика
9.07.2010
9 июля 2010
пт
18:30
был в запасе
Динамо
0
Балтика
1
был в запасе
6.07.2010
6 июля 2010
вт
17:30
Сочи
0 : 0
Динамо
6.07.2010
6 июля 2010
вт
17:30
минуты: 1' - 90'
Сочи
0
Динамо
0
минуты: 1' - 90'
26.06.2010
26 июня 2010
сб
17:00
Динамо
0 : 2
Урал
26.06.2010
26 июня 2010
сб
17:00
был в запасе
Динамо
0
Урал
2
был в запасе
23.06.2010
23 июня 2010
ср
18:00
Динамо
2 : 1
Иртыш
23.06.2010
23 июня 2010
ср
18:00
был в запасе
Динамо
2
Иртыш
1
был в запасе
15.06.2010
15 июня 2010
вт
17:30
КАМАЗ
1 : 1
Динамо
15.06.2010
15 июня 2010
вт
17:30
был в запасе
КАМАЗ
1
Динамо
1
был в запасе
12.06.2010
12 июня 2010
сб
16:00
Волга
1 : 1
Динамо
12.06.2010
12 июня 2010
сб
16:00
минуты: 90' - 90'
Волга
1
Динамо
1
минуты: 90' - 90'
4.06.2010
4 июня 2010
пт
18:00
Динамо
1 : 1
Химки
4.06.2010
4 июня 2010
пт
18:00
был в запасе
Динамо
1
Химки
1
был в запасе
1.06.2010
1 июня 2010
вт
18:00
Динамо
0 : 2
Кубань
1.06.2010
1 июня 2010
вт
18:00
был в запасе
Динамо
0
Кубань
2
был в запасе
24.05.2010
24 мая 2010
пн
11:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Динамо
24.05.2010
24 мая 2010
пн
11:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
0
Динамо
0
был в запасе
21.05.2010
21 мая 2010
пт
11:00
Луч
0 : 3
Динамо
21.05.2010
21 мая 2010
пт
11:00
был в запасе
Луч
0
Динамо
3
был в запасе
13.05.2010
13 мая 2010
чт
18:00
Динамо
2 : 2
Салют
13.05.2010
13 мая 2010
чт
18:00
был в запасе
Динамо
2
Салют
2
был в запасе
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