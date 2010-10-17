Виктор Сулоев
№16
Вратарь
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Команда
Авангард
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
17.10.2010 17 окт. 2010 вс 15:00
Динамо
4 : 0
КАМАЗ
17.10.2010 17 окт. 2010 вс 15:00
был в запасе
Динамо
4
КАМАЗ
0
был в запасе
14.10.2010 14 окт. 2010 чт 17:30
Динамо
0 : 1
Волга
14.10.2010 14 окт. 2010 чт 17:30
был в запасе
Динамо
0
Волга
1
был в запасе
6.10.2010 6 окт. 2010 ср 18:00
Химки
2 : 2
Динамо
6.10.2010 6 окт. 2010 ср 18:00
был в запасе
Химки
2
Динамо
2
был в запасе
3.10.2010 3 окт. 2010 вс 17:30
Кубань
1 : 0
Динамо
3.10.2010 3 окт. 2010 вс 17:30
был в запасе
Кубань
1
Динамо
0
был в запасе
28.09.2010 28 сент. 2010 вт 17:30
Динамо
1 : 1
Луч
28.09.2010 28 сент. 2010 вт 17:30
был в запасе
Динамо
1
Луч
1
был в запасе
25.09.2010 25 сент. 2010 сб 17:00
Динамо
5 : 0
СКА-Хабаровск
25.09.2010 25 сент. 2010 сб 17:00
был в запасе
Динамо
5
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
14.09.2010 14 сент. 2010 вт 17:30
Салют
4 : 2
Динамо
14.09.2010 14 сент. 2010 вт 17:30
минуты: 1' - 90'
Салют
4
Динамо
2
минуты: 1' - 90'
11.09.2010 11 сент. 2010 сб 17:30
Авангард
1 : 2
Динамо
11.09.2010 11 сент. 2010 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Авангард
1
Динамо
2
минуты: 1' - 90'
31.08.2010 31 авг. 2010 вт 18:00
Динамо
0 : 1
Ротор
31.08.2010 31 авг. 2010 вт 18:00
был в запасе
Динамо
0
Ротор
1
был в запасе
9.07.2010 9 июля 2010 пт 18:30
Динамо
0 : 1
Балтика
9.07.2010 9 июля 2010 пт 18:30
был в запасе
Динамо
0
Балтика
1
был в запасе
6.07.2010 6 июля 2010 вт 17:30
Сочи
0 : 0
Динамо
6.07.2010 6 июля 2010 вт 17:30
минуты: 1' - 90'
Сочи
0
Динамо
0
минуты: 1' - 90'
26.06.2010 26 июня 2010 сб 17:00
Динамо
0 : 2
Урал
26.06.2010 26 июня 2010 сб 17:00
был в запасе
Динамо
0
Урал
2
был в запасе
23.06.2010 23 июня 2010 ср 18:00
Динамо
2 : 1
Иртыш
23.06.2010 23 июня 2010 ср 18:00
был в запасе
Динамо
2
Иртыш
1
был в запасе
15.06.2010 15 июня 2010 вт 17:30
КАМАЗ
1 : 1
Динамо
15.06.2010 15 июня 2010 вт 17:30
был в запасе
КАМАЗ
1
Динамо
1
был в запасе
12.06.2010 12 июня 2010 сб 16:00
Волга
1 : 1
Динамо
12.06.2010 12 июня 2010 сб 16:00
минуты: 90' - 90'
Волга
1
Динамо
1
минуты: 90' - 90'
4.06.2010 4 июня 2010 пт 18:00
Динамо
1 : 1
Химки
4.06.2010 4 июня 2010 пт 18:00
был в запасе
Динамо
1
Химки
1
был в запасе
1.06.2010 1 июня 2010 вт 18:00
Динамо
0 : 2
Кубань
1.06.2010 1 июня 2010 вт 18:00
был в запасе
Динамо
0
Кубань
2
был в запасе
24.05.2010 24 мая 2010 пн 11:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Динамо
24.05.2010 24 мая 2010 пн 11:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
0
Динамо
0
был в запасе
21.05.2010 21 мая 2010 пт 11:00
Луч
0 : 3
Динамо
21.05.2010 21 мая 2010 пт 11:00
был в запасе
Луч
0
Динамо
3
был в запасе
13.05.2010 13 мая 2010 чт 18:00
Динамо
2 : 2
Салют
13.05.2010 13 мая 2010 чт 18:00
был в запасе
Динамо
2
Салют
2
был в запасе
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