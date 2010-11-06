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Александр Курнаев
№21
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
россия. кубок
Сезон:
2010
6.11.2010
6 нояб. 2010
сб
14:00
Динамо
4 : 1
Сочи
6.11.2010
6 нояб. 2010
сб
14:00
был в запасе
Динамо
4
Сочи
1
был в запасе
3.11.2010
3 нояб. 2010
ср
16:00
Шинник
0 : 0
Сочи
3.11.2010
3 нояб. 2010
ср
16:00
был в запасе
Шинник
0
Сочи
0
был в запасе
27.10.2010
27 окт. 2010
ср
15:00
Сочи
0 : 2
Балтика
27.10.2010
27 окт. 2010
ср
15:00
минуты: 1' - 46'
Сочи
0
Балтика
2
минуты: 1' - 46'
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
15:00
Сочи
1 : 1
Урал
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
15:00
минуты: 81' - 90'
Сочи
1
Урал
1
минуты: 81' - 90'
14.10.2010
14 окт. 2010
чт
15:30
Сочи
2 : 0
Иртыш
14.10.2010
14 окт. 2010
чт
15:30
минуты: 87' - 90'
Сочи
2
Иртыш
0
минуты: 87' - 90'
6.10.2010
6 окт. 2010
ср
17:00
КАМАЗ
2 : 0
Сочи
6.10.2010
6 окт. 2010
ср
17:00
был в запасе
КАМАЗ
2
Сочи
0
был в запасе
3.10.2010
3 окт. 2010
вс
16:00
Волга
3 : 0
Сочи
3.10.2010
3 окт. 2010
вс
16:00
минуты: 88' - 90'
Волга
3
Сочи
0
минуты: 88' - 90'
13.08.2010
13 авг. 2010
пт
12:00
Сочи
1 : 3
Мордовия
13.08.2010
13 авг. 2010
пт
12:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
1
Мордовия
3
минуты: 1' - 90'
9.07.2010
9 июля 2010
пт
17:30
Сочи
2 : 5
Шинник
9.07.2010
9 июля 2010
пт
17:30
минуты: 74' - 90'
Сочи
2
Шинник
5
минуты: 74' - 90'
6.07.2010
6 июля 2010
вт
17:30
Сочи
0 : 0
Динамо
6.07.2010
6 июля 2010
вт
17:30
был в запасе
Сочи
0
Динамо
0
был в запасе
23.06.2010
23 июня 2010
ср
18:30
Балтика
2 : 0
Сочи
23.06.2010
23 июня 2010
ср
18:30
был в запасе
Балтика
2
Сочи
0
был в запасе
15.06.2010
15 июня 2010
вт
16:00
Урал
2 : 0
Сочи
15.06.2010
15 июня 2010
вт
16:00
минуты: 55' - 90'
Урал
2
Сочи
0
минуты: 55' - 90'
12.06.2010
12 июня 2010
сб
13:00
Иртыш
0 : 2
Сочи
12.06.2010
12 июня 2010
сб
13:00
был в запасе
Иртыш
0
Сочи
2
был в запасе
24.05.2010
24 мая 2010
пн
18:00
Химки
4 : 1
Сочи
24.05.2010
24 мая 2010
пн
18:00
минуты: 60' - 90'
Химки
4
Сочи
1
минуты: 60' - 90'
21.05.2010
21 мая 2010
пт
19:00
Кубань
2 : 0
Сочи
21.05.2010
21 мая 2010
пт
19:00
минуты: 63' - 90'
Кубань
2
Сочи
0
минуты: 63' - 90'
13.05.2010
13 мая 2010
чт
17:30
Сочи
2 : 1
СКА-Хабаровск
13.05.2010
13 мая 2010
чт
17:30
минуты: 66' - 90'
Сочи
2
СКА-Хабаровск
1
минуты: 66' - 90'
10.05.2010
10 мая 2010
пн
15:00
Сочи
1 : 2
Луч
10.05.2010
10 мая 2010
пн
15:00
был в запасе
Сочи
1
Луч
2
был в запасе
10.04.2010
10 апр. 2010
сб
17:00
Мордовия
2 : 1
Сочи
10.04.2010
10 апр. 2010
сб
17:00
минуты: 61' - 90'
Мордовия
2
Сочи
1
минуты: 61' - 90'
27.03.2010
27 марта 2010
сб
16:00
Сочи
0 : 0
Краснодар
27.03.2010
27 марта 2010
сб
16:00
минуты: 49' - 90'
Сочи
0
Краснодар
0
минуты: 49' - 90'