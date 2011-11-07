Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Аслан Дзейтов
№8
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл второй этап
Сезон:
2011/2012
7.11.2011
7 нояб. 2011
пн
17:30
Шинник
1 : 0
Черноморец
7.11.2011
7 нояб. 2011
пн
17:30
был в запасе
Шинник
1
Черноморец
0
был в запасе
4.11.2011
4 нояб. 2011
пт
16:00
Динамо
1 : 0
Черноморец
4.11.2011
4 нояб. 2011
пт
16:00
был в запасе
Динамо
1
Черноморец
0
был в запасе
27.10.2011
27 окт. 2011
чт
17:30
Черноморец
1 : 1
Енисей
27.10.2011
27 окт. 2011
чт
17:30
был в запасе
Черноморец
1
Енисей
1
был в запасе
24.10.2011
24 окт. 2011
пн
17:30
Черноморец
1 : 1
Сибирь
24.10.2011
24 окт. 2011
пн
17:30
был в запасе
Черноморец
1
Сибирь
1
был в запасе
17.10.2011
17 окт. 2011
пн
17:00
Торпедо
0 : 2
Черноморец
17.10.2011
17 окт. 2011
пн
17:00
был в запасе
Торпедо
0
Черноморец
2
был в запасе
6.10.2011
6 окт. 2011
чт
17:00
Черноморец
0 : 1
Мордовия
6.10.2011
6 окт. 2011
чт
17:00
был в запасе
Черноморец
0
Мордовия
1
был в запасе
3.10.2011
3 окт. 2011
пн
17:00
Черноморец
1 : 0
КАМАЗ
3.10.2011
3 окт. 2011
пн
17:00
был в запасе
Черноморец
1
КАМАЗ
0
был в запасе
28.09.2011
28 сент. 2011
ср
17:00
Волгарь
2 : 2
Черноморец
28.09.2011
28 сент. 2011
ср
17:00
был в запасе
Волгарь
2
Черноморец
2
был в запасе
12.09.2011
12 сент. 2011
пн
15:00
Черноморец
0 : 0
Торпедо
12.09.2011
12 сент. 2011
пн
15:00
был в запасе
Черноморец
0
Торпедо
0
был в запасе
1.09.2011
1 сент. 2011
чт
16:00
Химки
2 : 1
Черноморец
1.09.2011
1 сент. 2011
чт
16:00
был в запасе
Химки
2
Черноморец
1
был в запасе
12.08.2011
12 авг. 2011
пт
18:30
Черноморец
1 : 0
Урал
12.08.2011
12 авг. 2011
пт
18:30
минуты: 78' - 90'
Черноморец
1
Урал
0
минуты: 78' - 90'
9.08.2011
9 авг. 2011
вт
18:30
Черноморец
2 : 0
Оренбург
9.08.2011
9 авг. 2011
вт
18:30
был в запасе
Черноморец
2
Оренбург
0
был в запасе
14.06.2011
14 июня 2011
вт
15:00
Сибирь
0 : 0
Черноморец
14.06.2011
14 июня 2011
вт
15:00
был в запасе
Сибирь
0
Черноморец
0
был в запасе
7.06.2011
7 июня 2011
вт
18:00
Черноморец
0 : 0
Торпедо
7.06.2011
7 июня 2011
вт
18:00
был в запасе
Черноморец
0
Торпедо
0
был в запасе
27.05.2011
27 мая 2011
пт
17:00
Мордовия
2 : 1
Черноморец
27.05.2011
27 мая 2011
пт
17:00
минуты: 90' - 90'
Мордовия
2
Черноморец
1
минуты: 90' - 90'
24.05.2011
24 мая 2011
вт
17:00
КАМАЗ
3 : 1
Черноморец
24.05.2011
24 мая 2011
вт
17:00
минуты: 83' - 90'
КАМАЗ
3
Черноморец
1
минуты: 83' - 90'
15.05.2011
15 мая 2011
вс
15:00
Черноморец
3 : 0
Волгарь
15.05.2011
15 мая 2011
вс
15:00
минуты: 79' - 90'
Черноморец
3
Волгарь
0
минуты: 79' - 90'
7.05.2011
7 мая 2011
сб
17:00
Балтика
1 : 0
Черноморец
7.05.2011
7 мая 2011
сб
17:00
был в запасе
Балтика
1
Черноморец
0
был в запасе
4.05.2011
4 мая 2011
ср
18:00
Торпедо
0 : 1
Черноморец
4.05.2011
4 мая 2011
ср
18:00
был в запасе
Торпедо
0
Черноморец
1
был в запасе
28.04.2011
28 апр. 2011
чт
17:00
Черноморец
1 : 1
Химки
28.04.2011
28 апр. 2011
чт
17:00
был в запасе
Черноморец
1
Химки
1
был в запасе
Показать все игры