Аслан Дзейтов
№8
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
7.11.2011 7 нояб. 2011 пн 17:30
Шинник
1 : 0
Черноморец
7.11.2011 7 нояб. 2011 пн 17:30
был в запасе
Шинник
1
Черноморец
0
был в запасе
4.11.2011 4 нояб. 2011 пт 16:00
Динамо
1 : 0
Черноморец
4.11.2011 4 нояб. 2011 пт 16:00
был в запасе
Динамо
1
Черноморец
0
был в запасе
27.10.2011 27 окт. 2011 чт 17:30
Черноморец
1 : 1
Енисей
27.10.2011 27 окт. 2011 чт 17:30
был в запасе
Черноморец
1
Енисей
1
был в запасе
24.10.2011 24 окт. 2011 пн 17:30
Черноморец
1 : 1
Сибирь
24.10.2011 24 окт. 2011 пн 17:30
был в запасе
Черноморец
1
Сибирь
1
был в запасе
17.10.2011 17 окт. 2011 пн 17:00
Торпедо
0 : 2
Черноморец
17.10.2011 17 окт. 2011 пн 17:00
был в запасе
Торпедо
0
Черноморец
2
был в запасе
6.10.2011 6 окт. 2011 чт 17:00
Черноморец
0 : 1
Мордовия
6.10.2011 6 окт. 2011 чт 17:00
был в запасе
Черноморец
0
Мордовия
1
был в запасе
3.10.2011 3 окт. 2011 пн 17:00
Черноморец
1 : 0
КАМАЗ
3.10.2011 3 окт. 2011 пн 17:00
был в запасе
Черноморец
1
КАМАЗ
0
был в запасе
28.09.2011 28 сент. 2011 ср 17:00
Волгарь
2 : 2
Черноморец
28.09.2011 28 сент. 2011 ср 17:00
был в запасе
Волгарь
2
Черноморец
2
был в запасе
12.09.2011 12 сент. 2011 пн 15:00
Черноморец
0 : 0
Торпедо
12.09.2011 12 сент. 2011 пн 15:00
был в запасе
Черноморец
0
Торпедо
0
был в запасе
1.09.2011 1 сент. 2011 чт 16:00
Химки
2 : 1
Черноморец
1.09.2011 1 сент. 2011 чт 16:00
был в запасе
Химки
2
Черноморец
1
был в запасе
12.08.2011 12 авг. 2011 пт 18:30
Черноморец
1 : 0
Урал
12.08.2011 12 авг. 2011 пт 18:30
минуты: 78' - 90'
Черноморец
1
Урал
0
минуты: 78' - 90'
9.08.2011 9 авг. 2011 вт 18:30
Черноморец
2 : 0
Оренбург
9.08.2011 9 авг. 2011 вт 18:30
был в запасе
Черноморец
2
Оренбург
0
был в запасе
14.06.2011 14 июня 2011 вт 15:00
Сибирь
0 : 0
Черноморец
14.06.2011 14 июня 2011 вт 15:00
был в запасе
Сибирь
0
Черноморец
0
был в запасе
7.06.2011 7 июня 2011 вт 18:00
Черноморец
0 : 0
Торпедо
7.06.2011 7 июня 2011 вт 18:00
был в запасе
Черноморец
0
Торпедо
0
был в запасе
27.05.2011 27 мая 2011 пт 17:00
Мордовия
2 : 1
Черноморец
27.05.2011 27 мая 2011 пт 17:00
минуты: 90' - 90'
Мордовия
2
Черноморец
1
минуты: 90' - 90'
24.05.2011 24 мая 2011 вт 17:00
КАМАЗ
3 : 1
Черноморец
24.05.2011 24 мая 2011 вт 17:00
минуты: 83' - 90'
КАМАЗ
3
Черноморец
1
минуты: 83' - 90'
15.05.2011 15 мая 2011 вс 15:00
Черноморец
3 : 0
Волгарь
15.05.2011 15 мая 2011 вс 15:00
минуты: 79' - 90'
Черноморец
3
Волгарь
0
минуты: 79' - 90'
7.05.2011 7 мая 2011 сб 17:00
Балтика
1 : 0
Черноморец
7.05.2011 7 мая 2011 сб 17:00
был в запасе
Балтика
1
Черноморец
0
был в запасе
4.05.2011 4 мая 2011 ср 18:00
Торпедо
0 : 1
Черноморец
4.05.2011 4 мая 2011 ср 18:00
был в запасе
Торпедо
0
Черноморец
1
был в запасе
28.04.2011 28 апр. 2011 чт 17:00
Черноморец
1 : 1
Химки
28.04.2011 28 апр. 2011 чт 17:00
был в запасе
Черноморец
1
Химки
1
был в запасе
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