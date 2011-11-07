Вячеслав Запояска
№80
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Украина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
7.11.2011 7 нояб. 2011 пн 7:00
СКА-Хабаровск
2 : 1
Оренбург
66'
66'
66'
7.11.2011 7 нояб. 2011 пн 7:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
2
Оренбург
1
минуты: 1' - 90'
4.11.2011 4 нояб. 2011 пт 7:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Урал
4.11.2011 4 нояб. 2011 пт 7:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Урал
1
минуты: 1' - 90'
27.10.2011 27 окт. 2011 чт 17:00
Волгарь
2 : 0
СКА-Хабаровск
27.10.2011 27 окт. 2011 чт 17:00
минуты: 1' - 54'
Волгарь
2
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 54'
17.10.2011 17 окт. 2011 пн 11:00
СКА-Хабаровск
0 : 2
Динамо
17.10.2011 17 окт. 2011 пн 11:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
0
Динамо
2
минуты: 1' - 90'
14.10.2011 14 окт. 2011 пт 11:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Шинник
14.10.2011 14 окт. 2011 пт 11:00
минуты: 72' - 90'
СКА-Хабаровск
0
Шинник
0
минуты: 72' - 90'
6.10.2011 6 окт. 2011 чт 18:00
Торпедо
2 : 1
СКА-Хабаровск
6.10.2011 6 окт. 2011 чт 18:00
минуты: 66' - 90'
Торпедо
2
СКА-Хабаровск
1
минуты: 66' - 90'
25.09.2011 25 сент. 2011 вс 8:00
СКА-Хабаровск
1 : 2
Сибирь
41'
41'
41'
25.09.2011 25 сент. 2011 вс 8:00
41'
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Сибирь
2
минуты: 1' - 90'
22.09.2011 22 сент. 2011 чт 11:00
СКА-Хабаровск
4 : 3
Енисей
22.09.2011 22 сент. 2011 чт 11:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
4
Енисей
3
минуты: 1' - 90'
15.09.2011 15 сент. 2011 чт 17:30
Факел
2 : 2
СКА-Хабаровск
15.09.2011 15 сент. 2011 чт 17:30
минуты: 1' - 90'
Факел
2
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 90'
12.09.2011 12 сент. 2011 пн 18:00
Химки
2 : 1
СКА-Хабаровск
33'
33'
33'
12.09.2011 12 сент. 2011 пн 18:00
33'
минуты: 1' - 90'
Химки
2
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 90'
6.09.2011 6 сент. 2011 вт 11:00
СКА-Хабаровск
0 : 5
Луч
6.09.2011 6 сент. 2011 вт 11:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
0
Луч
5
был в запасе
29.08.2011 29 авг. 2011 пн 11:00
СКА-Хабаровск
2 : 0
Торпедо
29.08.2011 29 авг. 2011 пн 11:00
минуты: 84' - 90'
СКА-Хабаровск
2
Торпедо
0
минуты: 84' - 90'
11.07.2011 11 июля 2011 пн 11:00
Луч
2 : 0
СКА-Хабаровск
19'
19'
19'
11.07.2011 11 июля 2011 пн 11:00
минуты: 1' - 90'
Луч
2
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90'
27.06.2011 27 июня 2011 пн 16:30
Оренбург
2 : 3
СКА-Хабаровск
50'
50'
50'
27.06.2011 27 июня 2011 пн 16:30
50'
минуты: 1' - 90'
Оренбург
2
СКА-Хабаровск
3
минуты: 1' - 90'
24.06.2011 24 июня 2011 пт 16:00
Урал
2 : 0
СКА-Хабаровск
24.06.2011 24 июня 2011 пт 16:00
минуты: 1' - 90'
Урал
2
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90'
17.06.2011 17 июня 2011 пт 11:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Волгарь
17.06.2011 17 июня 2011 пт 11:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Волгарь
1
минуты: 1' - 90'
7.06.2011 7 июня 2011 вт 18:00
Динамо
0 : 2
СКА-Хабаровск
83'
83'
83'
7.06.2011 7 июня 2011 вт 18:00
83'
минуты: 1' - 90'
Динамо
0
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 90'
4.06.2011 4 июня 2011 сб 14:00
Шинник
1 : 2
СКА-Хабаровск
25'
25'
25'
4.06.2011 4 июня 2011 сб 14:00
25'
минуты: 1' - 90'
Шинник
1
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 90'
27.05.2011 27 мая 2011 пт 10:00
СКА-Хабаровск
0 : 1
Торпедо
27.05.2011 27 мая 2011 пт 10:00
минуты: 1' - 62'
СКА-Хабаровск
0
Торпедо
1
минуты: 1' - 62'
24.05.2011 24 мая 2011 вт 11:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Балтика
38'
38'
38'
24.05.2011 24 мая 2011 вт 11:00
38'
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Балтика
1
минуты: 1' - 90'
Показать все игры