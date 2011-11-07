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Вячеслав Запояска
№80
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Украина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
россия. кубок
Сезон:
2011/2012
7.11.2011
7 нояб. 2011
пн
7:00
СКА-Хабаровск
2 : 1
Оренбург
66'
66'
66'
7.11.2011
7 нояб. 2011
пн
7:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
2
Оренбург
1
минуты: 1' - 90'
4.11.2011
4 нояб. 2011
пт
7:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Урал
4.11.2011
4 нояб. 2011
пт
7:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Урал
1
минуты: 1' - 90'
27.10.2011
27 окт. 2011
чт
17:00
Волгарь
2 : 0
СКА-Хабаровск
27.10.2011
27 окт. 2011
чт
17:00
минуты: 1' - 54'
Волгарь
2
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 54'
17.10.2011
17 окт. 2011
пн
11:00
СКА-Хабаровск
0 : 2
Динамо
17.10.2011
17 окт. 2011
пн
11:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
0
Динамо
2
минуты: 1' - 90'
14.10.2011
14 окт. 2011
пт
11:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Шинник
14.10.2011
14 окт. 2011
пт
11:00
минуты: 72' - 90'
СКА-Хабаровск
0
Шинник
0
минуты: 72' - 90'
6.10.2011
6 окт. 2011
чт
18:00
Торпедо
2 : 1
СКА-Хабаровск
6.10.2011
6 окт. 2011
чт
18:00
минуты: 66' - 90'
Торпедо
2
СКА-Хабаровск
1
минуты: 66' - 90'
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
8:00
СКА-Хабаровск
1 : 2
Сибирь
41'
41'
41'
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
8:00
41'
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Сибирь
2
минуты: 1' - 90'
22.09.2011
22 сент. 2011
чт
11:00
СКА-Хабаровск
4 : 3
Енисей
22.09.2011
22 сент. 2011
чт
11:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
4
Енисей
3
минуты: 1' - 90'
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
17:30
Факел
2 : 2
СКА-Хабаровск
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
17:30
минуты: 1' - 90'
Факел
2
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 90'
12.09.2011
12 сент. 2011
пн
18:00
Химки
2 : 1
СКА-Хабаровск
33'
33'
33'
12.09.2011
12 сент. 2011
пн
18:00
33'
минуты: 1' - 90'
Химки
2
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 90'
6.09.2011
6 сент. 2011
вт
11:00
СКА-Хабаровск
0 : 5
Луч
6.09.2011
6 сент. 2011
вт
11:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
0
Луч
5
был в запасе
29.08.2011
29 авг. 2011
пн
11:00
СКА-Хабаровск
2 : 0
Торпедо
29.08.2011
29 авг. 2011
пн
11:00
минуты: 84' - 90'
СКА-Хабаровск
2
Торпедо
0
минуты: 84' - 90'
11.07.2011
11 июля 2011
пн
11:00
Луч
2 : 0
СКА-Хабаровск
19'
19'
19'
11.07.2011
11 июля 2011
пн
11:00
минуты: 1' - 90'
Луч
2
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90'
27.06.2011
27 июня 2011
пн
16:30
Оренбург
2 : 3
СКА-Хабаровск
50'
50'
50'
27.06.2011
27 июня 2011
пн
16:30
50'
минуты: 1' - 90'
Оренбург
2
СКА-Хабаровск
3
минуты: 1' - 90'
24.06.2011
24 июня 2011
пт
16:00
Урал
2 : 0
СКА-Хабаровск
24.06.2011
24 июня 2011
пт
16:00
минуты: 1' - 90'
Урал
2
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90'
17.06.2011
17 июня 2011
пт
11:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Волгарь
17.06.2011
17 июня 2011
пт
11:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Волгарь
1
минуты: 1' - 90'
7.06.2011
7 июня 2011
вт
18:00
Динамо
0 : 2
СКА-Хабаровск
83'
83'
83'
7.06.2011
7 июня 2011
вт
18:00
83'
минуты: 1' - 90'
Динамо
0
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 90'
4.06.2011
4 июня 2011
сб
14:00
Шинник
1 : 2
СКА-Хабаровск
25'
25'
25'
4.06.2011
4 июня 2011
сб
14:00
25'
минуты: 1' - 90'
Шинник
1
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 90'
27.05.2011
27 мая 2011
пт
10:00
СКА-Хабаровск
0 : 1
Торпедо
27.05.2011
27 мая 2011
пт
10:00
минуты: 1' - 62'
СКА-Хабаровск
0
Торпедо
1
минуты: 1' - 62'
24.05.2011
24 мая 2011
вт
11:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Балтика
38'
38'
38'
24.05.2011
24 мая 2011
вт
11:00
38'
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Балтика
1
минуты: 1' - 90'
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