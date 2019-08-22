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Лента
Матч-центр
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Артем Громов
№28
Нападающий
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Команда
Заря
Гражданство
Украина
Дата рождения
14 янв. 1990 (30) лет
Рост
178
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
россия. премьер-лига
лига чемпионов групповой этап
отборочные матчи к че-2016
Сезон:
2019/2020
22.08.2019
22 авг. 2019
чт
22:00
Эспаньол
3 : 1
Заря
45'
45'
45'
22.08.2019
22 авг. 2019
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Эспаньол
3
Заря
1
минуты: 1' - 90'
1.08.2019
1 авг. 2019
чт
19:00
Заря
1 : 0
Будучность
32'
32'
32'
1.08.2019
1 авг. 2019
чт
19:00
32'
минуты: 1' - 90'
Заря
1
Будучность
0
минуты: 1' - 90'
25.07.2019
25 июля 2019
чт
21:45
Будучность
1 : 3
Заря
15', 19'
15', 19'
15', 19'
25.07.2019
25 июля 2019
чт
21:45
15', 19'
минуты: 1' - 90'
Будучность
1
Заря
3
минуты: 1' - 90'