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Матч-центр
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Томаш Нецид
№15
Нападающий
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Команда
Гражданство
Чехия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
чемпионат европы
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов
россия. премьер-лига
чемпионат европы групповой раунд
россия. кубок
отборочные матчи к че-2012
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2017/2018
2013/2014
2010/2011
7.12.2017
7 дек. 2017
чт
21:00
Славия
0 : 1
Астана
90'
90'
90'
7.12.2017
7 дек. 2017
чт
21:00
был в запасе
Славия
0
Астана
1
был в запасе
23.11.2017
23 нояб. 2017
чт
23:05
Маккаби
0 : 2
Славия
23.11.2017
23 нояб. 2017
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Маккаби
0
Славия
2
минуты: 1' - 90'
2.11.2017
2 нояб. 2017
чт
21:00
Славия
0 : 2
Вильярреал
2.11.2017
2 нояб. 2017
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Славия
0
Вильярреал
2
минуты: 1' - 90'
19.10.2017
19 окт. 2017
чт
22:05
Вильярреал
2 : 2
Славия
18'
18'
18'
19.10.2017
19 окт. 2017
чт
22:05
18'
минуты: 1' - 90'
Вильярреал
2
Славия
2
минуты: 1' - 90'
28.09.2017
28 сент. 2017
чт
18:00
Астана
1 : 1
Славия
28.09.2017
28 сент. 2017
чт
18:00
минуты: 1' - 73'
Астана
1
Славия
1
минуты: 1' - 73'