Лука Виджиани
№0
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
13.12.2009 13 дек. 2009 вс 17:00
Парма
2 : 1
Болонья
13.12.2009 13 дек. 2009 вс 17:00
минуты: 85' - 90'
Парма
2
Болонья
1
минуты: 85' - 90'
6.12.2009 6 дек. 2009 вс 17:00
Болонья
2 : 1
Удинезе
6.12.2009 6 дек. 2009 вс 17:00
был в запасе
Болонья
2
Удинезе
1
был в запасе
29.11.2009 29 нояб. 2009 вс 17:00
Лацио
0 : 0
Болонья
29.11.2009 29 нояб. 2009 вс 17:00
был в запасе
Лацио
0
Болонья
0
был в запасе
21.11.2009 21 нояб. 2009 сб 20:00
Болонья
1 : 3
Интер
21.11.2009 21 нояб. 2009 сб 20:00
был в запасе
Болонья
1
Интер
3
был в запасе
8.11.2009 8 нояб. 2009 вс 17:00
Болонья
3 : 1
Палермо
8.11.2009 8 нояб. 2009 вс 17:00
минуты: 86' - 90'
Болонья
3
Палермо
1
минуты: 86' - 90'
1.11.2009 1 нояб. 2009 вс 17:00
Рома
2 : 1
Болонья
1.11.2009 1 нояб. 2009 вс 17:00
минуты: 80' - 90'
Рома
2
Болонья
1
минуты: 80' - 90'
28.10.2009 28 окт. 2009 ср 22:45
Болонья
2 : 1
Сиена
28.10.2009 28 окт. 2009 ср 22:45
минуты: 76' - 90'
Болонья
2
Сиена
1
минуты: 76' - 90'
24.10.2009 24 окт. 2009 сб 19:00
Сампдория
4 : 1
Болонья
24.10.2009 24 окт. 2009 сб 19:00
минуты: 1' - 72'
Сампдория
4
Болонья
1
минуты: 1' - 72'
18.10.2009 18 окт. 2009 вс 16:00
Наполи
2 : 1
Болонья
18.10.2009 18 окт. 2009 вс 16:00
был в запасе
Наполи
2
Болонья
1
был в запасе
4.10.2009 4 окт. 2009 вс 16:00
Болонья
1 : 3
Дженоа
4.10.2009 4 окт. 2009 вс 16:00
минуты: 1' - 55'
Болонья
1
Дженоа
3
минуты: 1' - 55'
27.09.2009 27 сент. 2009 вс 16:00
Ювентус
1 : 1
Болонья
27.09.2009 27 сент. 2009 вс 16:00
минуты: 1' - 61'
Ювентус
1
Болонья
1
минуты: 1' - 61'
23.09.2009 23 сент. 2009 ср 21:45
Болонья
2 : 0
Ливорно
23.09.2009 23 сент. 2009 ср 21:45
минуты: 1' - 87'
Болонья
2
Ливорно
0
минуты: 1' - 87'
13.09.2009 13 сент. 2009 вс 16:00
Болонья
0 : 2
Кьево
13.09.2009 13 сент. 2009 вс 16:00
минуты: 46' - 90'
Болонья
0
Кьево
2
минуты: 46' - 90'
29.08.2009 29 авг. 2009 сб 19:00
Бари
0 : 0
Болонья
29.08.2009 29 авг. 2009 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Бари
0
Болонья
0
минуты: 1' - 90'
22.08.2009 22 авг. 2009 сб 19:00
Болонья
1 : 1
Фиорентина
22.08.2009 22 авг. 2009 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Болонья
1
Фиорентина
1
минуты: 1' - 90'