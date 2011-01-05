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Амин Линганзи
№29
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Алжир
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
Сезон:
2010/2011
2009/2010
5.01.2011
5 янв. 2011
ср
23:00
Блэкберн
3 : 1
Ливерпуль
5.01.2011
5 янв. 2011
ср
23:00
был в запасе
Блэкберн
3
Ливерпуль
1
был в запасе
1.01.2011
1 янв. 2011
сб
18:00
Сандерленд
3 : 0
Блэкберн
1.01.2011
1 янв. 2011
сб
18:00
был в запасе
Сандерленд
3
Блэкберн
0
был в запасе
28.12.2010
28 дек. 2010
вт
18:00
Вест Бромвич
1 : 3
Блэкберн
28.12.2010
28 дек. 2010
вт
18:00
был в запасе
Вест Бромвич
1
Блэкберн
3
был в запасе
26.12.2010
26 дек. 2010
вс
18:00
Блэкберн
0 : 2
Сток Сити
26.12.2010
26 дек. 2010
вс
18:00
был в запасе
Блэкберн
0
Сток Сити
2
был в запасе
27.11.2010
27 нояб. 2010
сб
18:00
Манчестер Юнайтед
7 : 1
Блэкберн
27.11.2010
27 нояб. 2010
сб
18:00
минуты: 52' - 90'
Манчестер Юнайтед
7
Блэкберн
1
минуты: 52' - 90'
18.09.2010
18 сент. 2010
сб
17:00
Блэкберн
1 : 1
Фулхэм
18.09.2010
18 сент. 2010
сб
17:00
был в запасе
Блэкберн
1
Фулхэм
1
был в запасе